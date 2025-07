Análise: Rússia tenta aumentar moral do povo e dos soldados enquanto sua economia é deteriorada

O ex-presidente russo Dimitry Medvedev afirmou que a Rússia não tem planos de atacar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou a Europa, mas alertou que Moscou responderá caso o ocidente intensifique a guerra na Ucrânia . As declarações foram feitos após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciar sanções ao Kremlin caso um acordo de paz não seja firmado em 50 dias.



Segundo Medvedev, autoridades ocidentais estariam intencionalmente aumentando as tensões no conflito o que exigiria uma resposta propocional da Rússia, incluindo, se necessário, ataques preventivos.



Para Igor Lucena, doutor em relações internacionais, o ex-presidente age como alguém que “toca fogo em um galão de gasolina”. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), Lucena destaca que, desde o início da guerra, Medvedev tem feito declarações inflamadas, inclusive sugerindo o uso de armas nucleares, uma postura que destoa da realidade internacional, já que qualquer ataque a um país membro da Otan teria consequências severas a Moscou .



Segundo o analista, as declarações feitas pelo ex-presidente são vistas mais como uma tentativa de reforçar a narrativa do Kremlin, mobilizar as tropas e elevar a moral do povo russo em meio a um conflito que se prolonga e aprofunda a crise econômica do país .



“A Rússia, sozinha, não tem capacidade, excetuando o poder nuclear, de enfrentar simultaneamente vários países da OTAN. Seria um suicídio econômico e político.. Isso, inclusive, afastaria Moscpu de seus principais aliados , como o Brasil , que não teria opção a não ser se distanciar, além de nações como Índia e até mesmo a China”, conclui Lucena.