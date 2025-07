Massa de ar seco afeta clima no Brasil Central Regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste enfrentam baixa umidade Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h38 ) twitter

Chegada de massa de ar seco no país exige atenção para a baixa umidade

Uma massa de ar seco está influenciando o clima na região central do Brasil, elevando as temperaturas e reduzindo a umidade. O Centro-Oeste, interior da região Sudeste e Nordeste são particularmente impactados. A atenção se volta para o noroeste de Minas Gerais, norte de Goiás e sudoeste da Bahia. Giovanni Dolif, meteorologista do Cemaden, explica que a baixa umidade é comum no inverno, mas este ano surgiu mais tarde devido às frentes frias anteriores que trouxeram chuvas.

Dolif observa que a umidade relativa pode cair significativamente à tarde, especialmente entre meio-dia e 15h, com níveis abaixo de 30%, exigindo cuidado. Embora ainda não alarmante, ele menciona que as condições podem se tornar mais secas até setembro.

A previsão indica que chuvas significativas não devem ocorrer em breve, beneficiando o sul do país após fortes chuvas recentes. A estação chuvosa deve retornar gradualmente em outubro, começando pelo sul da Amazônia e avançando para o Centro-Oeste e Sudeste. Até lá, precipitações serão esporádicas e ligadas à passagem de frentes frias.

