'Terceirização do conflito': por que Finlândia e Lituânia vão produzir minas terrestres antipessoal

“Quanto mais os países se armam, maior a insegurança porque menores são os espaços que a diplomacia e a política têm”, avalia Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países Brics da Universidade Federal Fluminense. Ele comenta a decisão de Lituânia e Finlândia de retomarem a produção de minas terrestres antipessoal, abandonando a Convenção de Ottawa, tratado internacional que proíbe esse tipo de arma.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), Ferreira diz que a mudança vem mesno sem qualquer ameaça militar da Rússia contra esses países. “Não há do ponto de vista objetivo nenhuma sinalização de que a Rússia estaria planejando qualquer tipo de ação militar contra países do Báltico”, afirma o pesquisador.



Ele aponta que movimentos dos Estados Unidos e o aumento dos orçamentos militares europeus explicam a decisão. “Tudo isso vem muito motivado pela necessidade que a Europa tem de justificar diante do seu público interno e das pressões feitas pelos Estados Unidos”, já que os países estão comprometidos a gastar até 5% do PIB com questões militares.



Para o especialista, Finlândia e Lituânia produziriam as minas terrestres antipessoal para que as potências europeias, como a França e Alemanha, não precisem deixar a Convenção de Ottawa, mas sejam beneficiadas pela produção de "terceiros".



Ferreira também critica o uso de minas terrestres, consideradas perigosas e imprecisas. “É um tipo de armamento que, depois que você faz o espalhamento pelo terreno, fica muito difícil [...] saber onde essas minas estão posicionadas”. Para o especialista, esse tipo de decisão só aumenta o medo e enfraquece a paz.