Ministro Mauro Vieira encerra cúpula do BRICS no Rio com discurso sobre governança global Cúpula destaca cooperação internacional e desafios globais enfrentados pelo bloco econômico Conexão Record News 07/07/2025 - 16h41

Mauro Vieira defende Brics e afirma que bloco ‘é portador de soluções para um mundo em desordem'

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou do encerramento da 17ª Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, destacando a importância da união dos países membros para enfrentar desafios globais e promover a paz. Durante o evento, foram discutidos temas como multilateralismo, governança global e o papel crescente do sul global.

A cúpula reuniu 11 membros permanentes, dez parceiros e líderes de várias organizações internacionais. Vieira enfatizou a necessidade de um maior protagonismo do Brasil e da Índia no Conselho de Segurança da ONU, além de abordar questões como segurança nuclear e tarifas comerciais unilaterais. A cooperação no uso de moedas locais em transações comerciais também foi debatida.

O chanceler defendeu ainda a necessidade de combater doenças socialmente determinadas como tuberculose e dengue, relacionadas à pobreza e exclusão social, além de ressaltar a restauração de terras degradadas. Ele mencionou a continuidade dos esforços na presidência brasileira do BRICS até o final do ano, com foco em soluções sustentáveis e inclusivas.

Assista ao vídeo - Mauro Vieira defende Brics e afirma que bloco ‘é portador de soluções para um mundo em desordem’

