Na cúpula do Brics, André Corrêa do Lago confirma COP30 em Belém: 'Situações estão sendo contornadas

Durante discurso no último dia da cúpula do Brics , nesta segunda-feira (7), o embaixador André Corrêa do Lago destacou o esforço brasileiro para o multilateralismo na realização de eventos no Brasil e contou como está a preparação da COP30 . A pedido do presidente Lula, que estava ao lado, o embaixador garantiu que a conferência climática marcada para novembro deste ano vai acontecer mesmo em Belém (PA): "Tem algumas situações, mas elas estão sendo contornadas".



Realizado no Rio de Janeiro, o encontro do bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul discutiu questões ambientais, econômicas e de tecnologia. “Ficou claríssimo hoje o apoio de todos os países presentes à COP30 e o desejo muito grande de que esse esforço brasileiro, que vem dessa sequência do TCA (Tratado de Cooperação Amazônica) em Belém, depois o G20, e agora o Brics, de fortalecimento do multilateralismo e de concentração no esforço para combater a mudança do clima”, disse o embaixador.



“A COP30 está avançando nesse sentido, nós estamos nessa parte de mobilização internacional [...] em breve com uma sequência de informações sobre como vai ser a cúpula, como vai ser a negociação e como vai ser a agenda de ação”, completou Corrêa.