Nevoeiro cobre São Paulo enquanto mudanças climáticas se aproximam Previsão indica chuvas no Sul e Sudeste; Centro-Oeste enfrenta risco de queimadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h39 )

Massa de baixa pressão diminui temperaturas e leva chuva para o Sul e Sudeste nos próximos dias

A cidade de São Paulo amanheceu com um denso nevoeiro que afetou a visibilidade nas rodovias e interrompeu decolagens no Campo de Marte. Enquanto isso, o meteorologista Bruno Baini da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) prevê que o tempo na capital paulista deve permanecer firme nos próximos dias, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. No entanto, chuvas são esperadas a partir de quinta-feira (24).

Em outras regiões do Brasil, condições climáticas distintas também são previstas. Florianópolis deve enfrentar aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas à noite. No Sul, um sistema de baixa pressão trará chuvas a partir de quarta-feira (23), se estendendo até o final de semana.

No Sudeste, chuvas são esperadas entre quinta e sexta-feira (24 e 25), afetando áreas como o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Enquanto isso, o Centro-Oeste e o sul da região Norte enfrentam tempo seco com temperaturas acima dos 30°C, aumentando o risco de queimadas devido à baixa umidade.

No Norte e Nordeste, a previsão indica chuvas isoladas na faixa litorânea do Nordeste e na região equatorial do Norte, com possibilidade de temporais acompanhados de raios. A população deve estar atenta às condições climáticas variáveis e tomar precauções necessárias.

Assista ao vídeo - Massa de baixa pressão diminui temperaturas e leva chuva para o Sul e Sudeste nos próximos dias

