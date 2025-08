Petrobras integra programa para restaurar florestas produtivas Iniciativa busca unir preservação ambiental e geração de renda em áreas degradadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Petrobras integra programa de florestas produtivas, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Iniciativa visa restaurar áreas degradadas com cultivos viáveis como cacau, açaí e cupuaçu.

Importância do conhecimento local é ressaltada para o desenvolvimento do mercado de carbono.

Programa busca compensar impactos ambientais e promover a agricultura familiar na margem equatorial.

Petrobras vai participar de programa de incentivo às florestas produtivas

A Petrobras vai participar de um programa de incentivo às florestas produtivas, liderado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Este programa é uma prioridade na COP30, visando restaurar áreas degradadas por meio de cultivos economicamente viáveis como cacau e açaí.

A pesquisadora Laila Maklowski, da FGV, destaca a importância do conhecimento local no desenvolvimento do mercado de carbono, essencial para integrar preservação ambiental com a economia das comunidades locais. Ela afirma que “o conhecimento local é muito valioso” nesse contexto.

Assista ao vídeo - Petrobras vai participar de programa de incentivo às florestas produtivas

