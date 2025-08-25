Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Previsão de Tempo no Brasil: Chuvas no Sul e Calor no Sudeste

Frente fria provoca chuvas no Sul, enquanto Sudeste e Centro-Oeste enfrentam calor

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O Brasil enfrenta contrastes climáticos: calor no Sudeste e chuvas no Sul.
  • Sudeste e Centro-Oeste registram altas temperaturas e possíveis pancadas de chuva.
  • O Sul enfrenta chuvas frequentes, com riscos de inundações devido a uma frente fria recente.
  • A previsão é de que as chuvas cessem no Sul, mas possam retornar com nova frente fria no domingo.

 

Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste
Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste

O Brasil enfrenta contrastes climáticos devido às suas dimensões continentais. O Sudeste e o Centro-Oeste experimentam altas temperaturas que podem resultar em pancadas de chuva e trovoadas. Segundo Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, essas regiões estão acima da média para a época.

No Sul, as chuvas são frequentes ao longo do ano. Recentemente, uma frente fria causou volumes maiores de precipitação, resultando em inundações em algumas áreas. A previsão indica que as chuvas devem cessar até o final de semana, mas podem retornar no domingo com uma nova frente fria.

Enquanto isso, o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam um período de estiagem com temperaturas elevadas. Essa condição pode gerar chuvas esparsas e trovoadas em algumas áreas, refletindo a diversidade climática do país.

Perguntas e Respostas

Quais são as condições climáticas atualmente no Brasil?


O Brasil enfrenta contrastes climáticos. O Sudeste e o Centro-Oeste têm altas temperaturas, enquanto o Sul está recebendo chuvas frequentes devido a uma frente fria recente.

O que está causando as chuvas no Sul do Brasil?


Uma frente fria está causando chuvas no Sul, que tem resultado em volumes maiores de precipitação e inundações em algumas áreas.

Quando as chuvas no Sul devem diminuir e quando podem retornar?


As chuvas no Sul devem cessar até o final de semana, mas há previsão de um retorno no domingo com uma nova frente fria.

Como estão as temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil?

O Sudeste e o Centro-Oeste estão enfrentando um período de estiagem com temperaturas elevadas, o que pode ocasionar chuvas esparsas e trovoadas em algumas áreas.

Assista ao vídeo - Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste

Veja também


Especialista aponta que medida não resolve o problema no longo prazo

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.