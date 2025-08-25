Previsão de Tempo no Brasil: Chuvas no Sul e Calor no Sudeste
Frente fria provoca chuvas no Sul, enquanto Sudeste e Centro-Oeste enfrentam calor
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O Brasil enfrenta contrastes climáticos devido às suas dimensões continentais. O Sudeste e o Centro-Oeste experimentam altas temperaturas que podem resultar em pancadas de chuva e trovoadas. Segundo Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, essas regiões estão acima da média para a época.
No Sul, as chuvas são frequentes ao longo do ano. Recentemente, uma frente fria causou volumes maiores de precipitação, resultando em inundações em algumas áreas. A previsão indica que as chuvas devem cessar até o final de semana, mas podem retornar no domingo com uma nova frente fria.
Enquanto isso, o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam um período de estiagem com temperaturas elevadas. Essa condição pode gerar chuvas esparsas e trovoadas em algumas áreas, refletindo a diversidade climática do país.
Perguntas e Respostas
Quais são as condições climáticas atualmente no Brasil?
O Brasil enfrenta contrastes climáticos. O Sudeste e o Centro-Oeste têm altas temperaturas, enquanto o Sul está recebendo chuvas frequentes devido a uma frente fria recente.
O que está causando as chuvas no Sul do Brasil?
Uma frente fria está causando chuvas no Sul, que tem resultado em volumes maiores de precipitação e inundações em algumas áreas.
Quando as chuvas no Sul devem diminuir e quando podem retornar?
As chuvas no Sul devem cessar até o final de semana, mas há previsão de um retorno no domingo com uma nova frente fria.
Como estão as temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil?
O Sudeste e o Centro-Oeste estão enfrentando um período de estiagem com temperaturas elevadas, o que pode ocasionar chuvas esparsas e trovoadas em algumas áreas.
Assista ao vídeo - Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste
Veja também
Especialista aponta que medida não resolve o problema no longo prazo
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!