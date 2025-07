Tarifas contra a Rússia são pouco eficazes a esta altura da guerra; entenda

“Pouco provável que o recrudescimento de tarifas [...] seja eficaz”, afirma Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países Brics da Universidade Federal Fluminense, ao comentar o impacto de possíveis novas sanções econômicas contra a Rússia após a Ucrânia relatar o maior ataque com drones desde o início da guerra, com 728 equipamentos lançados em uma única madrugada.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), o especialista destaca que Moscou demonstrou capacidade de contornar sanções anteriores, impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. “Já estamos num conflito já bastante prolongado, talvez muito superior às expectativas que tínhamos quando [...] teve início”, diz Ferreira.



Ferreira explica que a Rússia possui recursos que dificultam medidas econômicas duras. “No caso brasileiro, cerca de 60% dos adubos que utilizamos [...] vem da Rússia”, lembra. Ele reforça que uma eventual tarifa de 500% sobre produtos russos poderia atingir difusamente a economia de vários países, inclusive os próprios Estados Unidos.