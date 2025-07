Rússia alerta sobre reações à intensificação do conflito na Ucrânia Medvedev afirma que Moscou pode responder a ações ocidentais com ataques preventivos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 17h31 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h33 ) twitter

Análise: Rússia tenta aumentar moral do povo e dos soldados enquanto sua economia é deteriorada

O ex-presidente russo Dimitri Medvedev afirmou que a Rússia não pretende atacar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou a Europa, mas alertou que Moscou poderá reagir caso o Ocidente intensifique o conflito na Ucrânia. As declarações vieram após o presidente dos Estados Unidos anunciar possíveis sanções mais rigorosas contra a Rússia.

Medvedev acusou autoridades ocidentais de elevarem deliberadamente as tensões no conflito, sugerindo que a Rússia poderia responder com ataques preventivos se necessário. Igor Lucena, especialista em relações internacionais, observou que tais declarações visam aumentar a moral das tropas russas e da população em meio a um conflito prolongado que afeta a economia russa.

Lucena destacou que qualquer ataque preventivo contra países da OTAN teria consequências severas para Moscou, pois a Rússia não teria condições de enfrentar múltiplos membros da aliança simultaneamente sem sofrer impactos econômicos e políticos significativos. Tal ação poderia ainda distanciar Moscou de aliados importantes como Brasil, Índia e China.

Análise: Rússia tenta aumentar moral do povo e dos soldados enquanto sua economia é deteriorada

