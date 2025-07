Análise: Rússia está se tornando uma economia de guerra, e sanções não afetam mais o país como antes

“A Rússia [está] se tornando justamente uma economia de guerra”, avalia Giovana Branco, doutoranda da USP, sobre a dificuldade da União Europeia em aprovar um novo pacote de sanções contra Moscou. Para ela, as medidas impostas até agora não foram capazes de impedir o financiamento russo à guerra na Ucrânia.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta quarta-feira (16), Giovana diz que “desde pelo menos 2014 existe um tipo de preparação da economia russa para esse momento”. Ela aponta que, mesmo com o possível avanço do 18º pacote de sanções, o impacto sobre o governo russo tende a ser limitado.



A pesquisadora destaca ainda: “Não é necessariamente uma grande questão que esse pacote fosse ou não fosse aprovado”. Segundo ela, os países da UE têm diferentes níveis de dependência do gás russo, o que dificulta um consenso sobre novas medidas contra Moscou.