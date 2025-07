Trump autoriza envio de armas à Ucrânia e critica Putin EUA destacam apoio militar como crucial para resistência ucraniana contra a Rússia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h48 ) twitter

Análise: mais do que enviar armas, EUA precisam intensificar esforços por paz na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o envio de novas armas defensivas para a Ucrânia após expressar descontentamento com as ações de Vladimir Putin. Durante uma reunião na Casa Branca, Trump destacou a gravidade da situação na Ucrânia, com muitas mortes entre civis e militares. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o apoio, descrevendo o armamento como vital para a defesa do país.

O apoio militar dos Estados Unidos é considerado crucial para a Ucrânia, que enfrenta uma força militar desproporcional da Rússia. O presidente Zelensky tem solicitado constantemente aos aliados ocidentais, especialmente à OTAN, o envio de armas mais avançadas para enfrentar os ataques russos, que têm sido devastadores para a população civil.

Especialistas ressaltam que além do envio de armas, é essencial que os Estados Unidos intensifiquem seus esforços para alcançar um cessar-fogo. A busca por uma solução pacífica é vista como fundamental para proteger a população civil ucraniana, que tem sido a mais afetada pelo conflito.

