Chegada de massa de ar seco no país exige atenção para a baixa umidade

Na região central do Brasil, nos próximos dias, uma massa de ar seco eleva temperaturas com o predomínio do sol entre o Centro-Oeste, interior da região Sudeste e Nordeste. A situação ainda traz a baixa umidade do ar , exigindo atenção da população, especialmente no noroeste de Minas Gerais, norte de Goiás e sudoeste da Bahia.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), Giovanni Dolif, doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), explica que esse período com baixa umidade do ar ainda demorou a aparecer, uma vez que tipicamente começa a atingir o país já no mês de junho. O atraso do fenômeno se deu pelas frentes frias que estavam presentes no país causando chuvas.



Para as regiões destacadas, o meteorologista chama a atenção para os períodos entre meio-dia e 15h, momento em que as temperaturas aumentam e a umidade cai, com a possibilidade de níveis abaixo dos 30% , considerado situação de atenção e que pode abaixar ainda mais com o decorrer da estação: “Ainda não é uma situação muito preocupante, mas ao longo do inverno, o tempo mais seco, geralmente lá no final do inverno, para começar a primavera, para setembro, é que a gente costuma ter os valores mais críticos, porque aí a gente ficou alguns meses com pouca chuva”.



Com o período mais seco, a previsão é de que não haja mais frentes frias significativas, propiciando menos chuvas e trazendo um alívio para o sul do país , que foi castigado pelos temporais nos últimos tempos.





“A estação chuvosa, normalmente, começa a voltar lá por volta de outubro. Ela começa mais ao norte, ali no sul da Amazônia, norte do Centro-Oeste, entre final de setembro e começo de outubro, e aí as chuvas vão descendo pelo Centro-Oeste e chegam no Sudeste em meados de outubro. Então até lá as chuvas só vão acontecer quando tiver uma frente fria, ou seja, são chuvas de alguns episódios apenas, chuvas pontuais”, finaliza.