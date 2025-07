Trump envia mísseis Patriot à Ucrânia com apoio da OTAN Medida visa reforçar defesa ucraniana em resposta a Putin Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 17h32 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h38 ) twitter

Envio de armas à Ucrânia mostra que Trump avança contra a Rússia; veja análise

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o envio de mísseis Patriot para a Ucrânia. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) será responsável pelos custos e pela distribuição dos sistemas de defesa aérea. Esta ação tem como objetivo fortalecer a defesa ucraniana em meio ao conflito no leste europeu.

Na próxima semana, países que possuem baterias de mísseis Patriot se reunirão para discutir o envio e a produção adicional dessas unidades para Kiev. Igor Lucena, especialista em relações internacionais, observa que esta decisão marca um novo estágio no conflito com uma participação mais ativa dos Estados Unidos.

Além do envio de armamentos, Trump anunciou medidas econômicas que podem impactar parceiros comerciais da Rússia, incluindo o Brasil. Essas ações visam pressionar Vladimir Putin e beneficiar a posição ucraniana no cenário internacional.

Assista ao vídeo - Envio de armas à Ucrânia mostra que Trump avança contra a Rússia; veja análise

