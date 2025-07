‘Demos oportunidade enquanto não podíamos fazer universidades’, diz Lula em evento da UNE

“Tenho muito orgulho de que, em cada lugar que vou, a coisa que as pessoas mais me agradecem é pai e mãe dizendo ‘Obrigado, presidente, porque meu filho fez universidade’”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso no Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) , realizado nesta quinta-feira (17), em Goiânia.



O chefe do Executivo enfatizou a importância do relacionamento com a UNE ao longo de seus mandatos, destacando que o diálogo com a entidade foi fundamental para enfrentar os desafios no debate educacional , mesmo diante da oposição. Como exemplo, Lula citou a resistência de alguns estudantes à proposta de aumento da média de alunos por sala, de 12 para 18, por temerem uma possível queda na qualidade do ensino .



“Quando criamos o Prouni (Programa Universidade para Todos) , muita gente dizia que a gente ia ajudar a burguesia brasileira que cuidava da educação. A UNE também enfrentou esse debate e fez com que as pessoas compreendessem que nós estávamos dando oportunidades, enquanto ainda não podíamos criar novas universidades”, destacou.