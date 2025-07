Trump impõe tarifas à Índia por comércio com a Rússia Medida temporária visa pressionar países que compram energia russa Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 17h56 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Trump anuncia tarifas de até 25% sobre produtos da Índia a partir de sexta-feira.

A medida é uma resposta às compras indianas de energia e equipamentos militares da Rússia.

Tarifas são temporárias e visam retomar negociações comerciais entre EUA e Índia em agosto.

A situação pode afetar outros países, como o Brasil, que também importam petróleo russo.

Trump declara que Índia enfrentará tarifas de 20% a 25% devido à relação comercial com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a partir de sexta-feira serão aplicadas tarifas de até 25% sobre produtos importados da Índia. A decisão surge em resposta às compras indianas de energia e equipamentos militares da Rússia. Essas tarifas são temporárias e visam retomar negociações comerciais entre os dois países em agosto.

Apesar das relações amistosas, Trump destacou que a Índia impõe tarifas elevadas aos Estados Unidos. A expectativa é que um acordo abrangente seja alcançado até outubro. A situação indiana pode indicar possíveis ações contra outros países como o Brasil, que também importa derivados de petróleo russo.

Vitelio Brustolin, especialista em relações internacionais, comentou sobre uma lei no Congresso norte-americano que permite tarifas a países comprando energia russa. Além disso, a China enfrenta desafios semelhantes nas suas relações comerciais com os Estados Unidos e União Europeia devido aos seus laços com a Rússia. É esperado que a China reduza suas compras de petróleo russo para evitar sanções adicionais.

