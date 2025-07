Donald Trump afirma que não há tempo para fechar 200 acordos e fala em adotar 'tarifa geral'

O presidente Donald Trump se encontrou com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, na Escócia, e durante a reunião o líder norte-americano falou sobre o andamento e avanços do tarifaço .



Trump declarou que será impossível fechar 200 acordos comerciais até 1º de agosto, e que devido a isso, ele estaria aberto a impor uma tarifa geral que iria de 15% a 20% para todos os países que ainda não fecharam um acordo com o governo norte-americano.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de direito e relações internacionais Kleber Galerani explicou que o anúncio do presidente Trump pode se tornar o maior “redesenho” do comércio global desde a Segunda Guerra Mundial.



“É um salto e tanto em relação à tarifa global anunciada em 10% em abril. Mais do que uma medida econômica, essa nova tarifa é uma ferramenta de pressão política. Para países dependentes do mercado americano, essa ameaça é real e pode significar desindustrialização acelerada, desemprego e colapso de setores inteiros de exportação”, afirmou o especialista.