Brasil está no caminho correto na negociação das tarifas com os EUA, opina economista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , entregou na segunda (28) ao presidente Lula o plano de contingência contra o tarifaço de Donald Trump. O documento detalha medidas para diminuir o impacto das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros nos Estados Unidos , que começam a valer no dia 1º de agosto. Nesta terça (29), pela manhã, o ministro conversou com jornalistas e revelou confiança.



Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Rodrigo Simões diz que a estratégia brasileira combina diplomacia e planejamento interno: “O governo brasileiro já está criando alternativas para poder apoiar as micro e pequenas e médias empresas nessa questão das exportações”.



Simões alerta que o país vive um cenário difícil: “A gente está no momento em que o caixa do governo está apertado [...] está faltando dinheiro para fechar as contas esse ano, por volta de 70, 80 bilhões”. Para ele, a crise atual mostra que o Brasil precisa de um plano nacional mais sólido, com reformas estruturantes. “Senão, a gente vai ficar como aquele ditado popular, o cachorro sempre correndo atrás do rabo”, completa.