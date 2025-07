Cadastro nacional de celulares roubados vai coibir o crime? Especialista analisa medida

“Estamos perto da casa de 1 milhão de aparelhos [roubados] por ano no Brasil, uma verdadeira epidemia”, alerta o especialista em tecnologia e inovação Arthur Igreja. Ele comenta que a criação de um cadastro único com dados integrados sobre celulares roubados pode ajudar a coibir o crime e proteger os consumidores. Segundo ele, a nova ferramenta deve dificultar a revenda de aparelhos ilegais e facilitar o trabalho da polícia.



Ao programa Conexão Record News desta segunda-feira (14), Igreja explica que a integração de dados de aplicativos, boletins de ocorrência e sistemas das operadoras permite que o comprador saiba se o celular é roubado. “Essa possibilidade de integração cadastral me parece muito interessante”, diz. Ele ressalta que o app Celular Seguro também permite o bloqueio remoto por uma pessoa de confiança.



O especialista orienta que todos ativem os recursos de segurança dos aparelhos, como reconhecimento facial e verificação em duas etapas. Ele lembra ainda que “hoje o Android já identifica esse 'encontrão' e desabilita uma série de recursos do celular”. Além disso, destaca a importância de manter o rastreamento ligado, mesmo sabendo que criminosos tentam desativar esses sistemas rapidamente após o roubo.