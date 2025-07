Trump reduz prazo para cessar-fogo na Ucrânia e aumenta tensão com Rússia Medvedev alerta para risco de guerra direta entre potências nucleares Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h11 ) twitter

Medvedev alerta que ações de Trump podem levar à guerra direta entre Rússia e EUA

Donald Trump reduziu o prazo dado à Rússia para encerrar suas operações militares na Ucrânia de 50 para 12 dias, com término em 9 de agosto. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, considerou essa mudança um pronunciamento significativo dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Kremlin reafirmou seu compromisso com a busca pela paz.

Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, alertou que cada ultimato de Trump aproxima as potências nucleares de um confronto direto. Essa redução drástica no prazo reflete a insatisfação dos Estados Unidos com a falta de progresso rumo ao cessar-fogo. Especialistas apontam que a situação pode transformar um conflito regional em um confronto global.

