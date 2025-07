Banco Central deve manter juros em 15%, e economista critica: 'É uma taxa de agiotagem'

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) se reúne nesta terça-feira (29) para discutir o patamar da taxa Selic , que deve ser decidido na quarta (30). Projeta-se que a taxa deve ser mantida em 15% ao ano.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), o economista Miguel Daoud prevê a manutenção da taxa, mas critica a medida. “Ninguém consegue pagar, pegar um dinheiro emprestado, e qualquer que seja a operação que você venha a fazer numa atividade econômica, você [não] tem a rentabilidade para pagar essa taxa de juros”, diz.



Daoud ainda analisa o cenário atual da economia do país, que depende de crédito. “Hoje, num país em que tem uma dependência muito grande do crédito, a taxa de juros passa a ser uma commodity de ganho de valor. O dinheiro passa a ser uma commodity de ganho de valor que o custo é a taxa de juros”, completa.