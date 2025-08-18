Trump se compromete a encerrar conflito ao lado de Zelensky
Líderes dos EUA e Ucrânia se encontram na Casa Branca para discutir guerra
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, em Washington. Durante o encontro, Trump destacou a necessidade de encerrar o conflito atual, mencionando seu sucesso anterior em resolver outros seis confrontos internacionais. Ele ressaltou que há diversas razões para a guerra ocorrer, mas também várias para que cesse, expressando seu compromisso em alcançar a paz.
Coletiva de imprensa com participação dos presidentes de Estados Unidos e Ucrânia aconteceu na Casa Branca nesta segunda-feira (18)
