Trump se compromete a encerrar conflito ao lado de Zelensky Líderes dos EUA e Ucrânia se encontram na Casa Branca para discutir guerra Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h58 )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, em Washington. Durante o encontro, Trump destacou a necessidade de encerrar o conflito atual, mencionando seu sucesso anterior em resolver outros seis confrontos internacionais. Ele ressaltou que há diversas razões para a guerra ocorrer, mas também várias para que cesse, expressando seu compromisso em alcançar a paz.

Coletiva de imprensa com participação dos presidentes de Estados Unidos e Ucrânia aconteceu na Casa Branca nesta segunda-feira (18)

