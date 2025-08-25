Ucrânia ataca usina nuclear russa com drones em dia simbólico Incêndio em instalação nuclear foi controlado sem vítimas, mas gera preocupações Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 19h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Ucrânia atacou a usina nuclear de Krush, na Rússia, com drones no dia da Independência da União Soviética.

O ataque causou um incêndio controlado, sem vítimas, mas gerou preocupações sobre vazamentos nucleares.

Pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em várias regiões da Rússia.

Especialistas alertam para os riscos de ataques a instalações nucleares e a Ucrânia busca apoio ocidental diante dos desafios atuais.

Análise: ataque a usina nuclear mostra desespero da Ucrânia com avanços russos e abandono da Otan

A Ucrânia lançou ataques com drones contra várias regiões da Rússia no domingo (24), data em que celebra sua Declaração de Independência da União Soviética. Um dos ataques atingiu a usina nuclear de Krush, localizada a cerca de 60 km da fronteira ucraniana, provocando um incêndio que foi rapidamente controlado sem deixar vítimas.

O Ministério da Defesa russo informou que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em diversas áreas do país. Este incidente levantou preocupações sobre possíveis vazamentos nucleares e destaca a situação crítica enfrentada pela Ucrânia devido aos avanços das forças russas.

Especialistas alertam para os riscos associados a ataques em instalações nucleares, comparando com desastres passados como Chernobyl. A Ucrânia continua buscando apoio ocidental, especialmente das potências europeias, enquanto enfrenta desafios significativos no campo de batalha.

Qual foi o objetivo dos ataques aéreos da Ucrânia no dia 24 de agosto?

Os ataques aéreos da Ucrânia no dia 24 de agosto visavam várias regiões da Rússia, incluindo a usina nuclear de Krush, em um dia simbólico que marca a Declaração de Independência da União Soviética.

O que ocorreu na usina nuclear de Krush durante os ataques?

Durante os ataques, a usina nuclear de Krush sofreu um incêndio que foi rapidamente controlado e não deixou vítimas.

Quantos drones ucranianos foram interceptados pelas forças russas?

O Ministério da Defesa russo informou que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em diversas áreas da Rússia.

Quais são as preocupações levantadas por especialistas em relação aos ataques a instalações nucleares?

Especialistas alertam sobre os riscos de possíveis vazamentos nucleares, comparando a situação com desastres passados como o de Chernobyl, destacando a grave situação enfrentada pela Ucrânia diante dos avanços das forças russas.

Berlim vai participar do fornecimento de garantias de segurança para Kiev ao lado de parceiros europeus

