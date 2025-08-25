Ucrânia ataca usina nuclear russa com drones em dia simbólico
Incêndio em instalação nuclear foi controlado sem vítimas, mas gera preocupações
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Ucrânia lançou ataques com drones contra várias regiões da Rússia no domingo (24), data em que celebra sua Declaração de Independência da União Soviética. Um dos ataques atingiu a usina nuclear de Krush, localizada a cerca de 60 km da fronteira ucraniana, provocando um incêndio que foi rapidamente controlado sem deixar vítimas.
O Ministério da Defesa russo informou que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em diversas áreas do país. Este incidente levantou preocupações sobre possíveis vazamentos nucleares e destaca a situação crítica enfrentada pela Ucrânia devido aos avanços das forças russas.
Especialistas alertam para os riscos associados a ataques em instalações nucleares, comparando com desastres passados como Chernobyl. A Ucrânia continua buscando apoio ocidental, especialmente das potências europeias, enquanto enfrenta desafios significativos no campo de batalha.
Perguntas e Respostas
Qual foi o objetivo dos ataques aéreos da Ucrânia no dia 24 de agosto?
Os ataques aéreos da Ucrânia no dia 24 de agosto visavam várias regiões da Rússia, incluindo a usina nuclear de Krush, em um dia simbólico que marca a Declaração de Independência da União Soviética.
O que ocorreu na usina nuclear de Krush durante os ataques?
Durante os ataques, a usina nuclear de Krush sofreu um incêndio que foi rapidamente controlado e não deixou vítimas.
Quantos drones ucranianos foram interceptados pelas forças russas?
O Ministério da Defesa russo informou que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em diversas áreas da Rússia.
Quais são as preocupações levantadas por especialistas em relação aos ataques a instalações nucleares?
Especialistas alertam sobre os riscos de possíveis vazamentos nucleares, comparando a situação com desastres passados como o de Chernobyl, destacando a grave situação enfrentada pela Ucrânia diante dos avanços das forças russas.
Assista ao vídeo - Análise: ataque a usina nuclear mostra desespero da Ucrânia com avanços russos e abandono da Otan
Veja também
Berlim vai participar do fornecimento de garantias de segurança para Kiev ao lado de parceiros europeus
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!