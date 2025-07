Ucrânia busca financiamento bilionário para defesa em meio a tensões com Rússia Negociações com OTAN e União Europeia visam cobrir déficit orçamentário Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 18h03 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ucrânia prevê que precisará de US$ 120 bilhões para gastos com a guerra em 2026

O ministro da Defesa da Ucrânia afirmou a necessidade de aproximadamente 120 bilhões de dólares para cobrir as despesas de defesa até 2026. Em busca de apoio, o país mantém negociações com membros da OTAN e da União Europeia, além de buscar 60 bilhões de dólares em financiamento de parceiros internacionais. Parte desses recursos será destinada a um déficit orçamentário em Kiev, visando principalmente a aquisição de armamentos e a produção de drones.

Vitelio Brustolin, professor e pesquisador em Harvard, mencionou que o apoio da Europa à Ucrânia no conflito contra a Rússia está cada vez mais consolidado. Ele destacou que a OTAN assumirá os custos das armas fornecidas pelos Estados Unidos, e a Europa possui um plano de rearmamento avaliado em 800 bilhões de euros.

A guerra entre Ucrânia e Rússia é percebida como uma ameaça regional na Europa, com receio de que o conflito ultrapasse fronteiras e afete países como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Esta visão é compartilhada por alguns aliados da Rússia, como a Coreia do Norte, que têm contribuído com apoio militar ao conflito.

Assista ao vídeo - Ucrânia prevê que precisará de US$ 120 bilhões para gastos com a guerra em 2026

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!