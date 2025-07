Rússia expõe ‘meias verdades’ sobre estar aberta a negociações para o fim da guerra

Foi estabelecido pelo governo norte-americano que a Rússia terá até setembro para encerrar seu conflito contra a Ucrânia; caso contrário o Estados Unidos vão atribuir novas tarifas e sanções .



Apesar da Rússia ter sido alertada, o porta-voz do Kremlin afirmou que atingir os objetivos russos na Ucrânia continua sendo a prioridade do governo.



Com isso, o analista especializado em direito internacional, Vladimir Feijó, afirmou em uma entrevista para o Conexão Record News que a Rússia atribui termos rígidos e dificilmente aceitáveis à Ucrânia: como a exigência de Moscou ao governo ucraniano sobre ceder territórios anexados em 2022, ou que Kiev renuncie a sua tentativa de entrar na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).



“A Rússia manda mensagens dúbias, né? O Ministério de Relações Exteriores diz que segue negociando e que tem todo o interesse em negociar, mas ao mesmo tempo aumenta os ataques. Quando se fala de negociação, o governo russo, na verdade, impõe limites duríssimos e dificilmente aceitáveis à Ucrânia”, afirmou o especialista.