‘A defesa da democracia não cabe somente aos governos’, afirma Lula durante discurso no Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um discurso durante um encontro em prol da democracia ocorrido em Santiago, capital do Chile , nesta segunda-feira (21). “Democracia não se constrói da noite para o dia. Zerlar pelos interesses coletivos é uma tarefa permanente”.



Além do presidente chileno, Gabriel Boric, o evento “Democracia Sempre” contou com os mandatários da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi, além do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.



Em sua fala, o presidente defendeu a união entre os países europeus e latino-americanos para a promoção da paz, do diálogo e do multilateralismo. Ele também defendeu o reforço das instituições democráticas e o combate a discriminações e a desigualdade social, mencionando a Aliança Global Contra a Fome , proposta pelo Brasil no final de 2024, durante a presidência do G20.



Em outro momento, Lula voltou a levantar o debate da regulamentação das redes sociais e o combate à desinformação, com a transparência de dados e uma governança global digital. “Liberdade de expressão não se confunde com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado Democrático de Direito ”, completou.



Outro ponto presente no debate foram as crises ambientais no mundo. Na presidência da COP30 , que ocorrerá em Belém em novembro deste ano, o chefe do Executivo defendeu um novo modelo de desenvolvimento democrático para evitar que interesses econômicos sejam maiores que os da sociedade e da pátria nas frentes de defesa ao meio ambiente e mudanças climáticas.



“A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado”, concluiu Lula.