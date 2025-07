Ucrânia busca mais apoio financeiro em conferência na Itália Zelensky pede investimentos para defesa em meio a ataques russos intensificados Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h18 ) twitter

‘Impasse por cessar-fogo ajudará o financiamento ucraniano’, diz analista

Durante uma conferência em Roma focada na recuperação da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky apelou por mais investimentos em defesa, destacando a necessidade urgente de apoio financeiro para enfrentar os ataques intensificados da Rússia. O evento contou com a presença de líderes políticos e empresariais, incluindo 15 chefes de Estado.

Kleber Galeirani, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Franca, comentou no programa Conexão RECORD News que o impasse no cessar-fogo pode facilitar o financiamento da Ucrânia. Ele destacou que a guerra já causou milhares de mortes e continua devastadora, com a Rússia controlando uma parte significativa do território ucraniano.

A União Europeia prometeu aproximadamente US$ 12 bilhões em apoio financeiro, enquanto os Estados Unidos retomaram o envio de armas para a Ucrânia. A conferência visa arrecadar fundos para ajudar o país a enfrentar os desafios impostos pelo conflito.

