Umidade do ar deve ficar abaixo do recomendado em algumas regiões do país, diz especialista

“Temos uma circulação de ventos na atmosfera que inibe instabilidades e o avanço de frentes frias”, explica o meteorologista Vitor Takao ao comentar a massa de ar seco que atinge o Brasil e deve manter a umidade baixa até a primeira quinzena de julho. A situação representa risco à saúde, já que a umidade pode cair abaixo dos 20%.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), o especialista da Climatempo alerta para os efeitos do fenômeno. “O ar seco estimula a queda acentuada dos índices de umidade relativa”, afirma Takao ao pontuar que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 60%.



O meteorologista também comenta as variações regionais: no interior do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o tempo segue seco e quente; já no Sudeste, apesar do sol, os ventos frios do oceano seguram a alta das temperaturas. “Não haverá muitas mudanças na cidade de São Paulo”, afirma.