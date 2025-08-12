Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


Ucrânia resiste apesar das negociações falhas com Rússia

Desconfiança ucraniana cresce após violações de cessar-fogo russas

  • A Ucrânia resiste ao conflito com a Rússia, apoiada pela União Europeia e Estados Unidos.
  • Negociações de paz entre os países têm um histórico de falhas e violação de cessar-fogos pela Rússia.
  • Estados-membros da UE, exceto a Hungria, defendem negociação após redução das hostilidades.
  • A confiança em um cessar-fogo é baixa devido a mais de 200 rodadas de negociações sem sucesso entre 2014 e 2022.

 

A Ucrânia continua a resistir no conflito contra a Rússia com apoio europeu e norte-americano, apesar do histórico de negociações de paz sem sucesso. Todos os acordos de cessar-fogo estabelecidos entre os dois países foram violados pela Rússia, conforme especialistas.

Os Estados-membros da União Europeia, exceto a Hungria, afirmam que negociações relevantes devem ocorrer apenas após uma redução nas hostilidades. Líderes do Reino Unido e Canadá apoiam a participação ucraniana nas negociações de paz, destacando que o futuro do país deve ser decidido por sua própria soberania.

Entre 2014 e 2022, ocorreram diversas rodadas de negociação entre Ucrânia e Rússia, todas sem sucesso. A Ucrânia teme que a Rússia use qualquer conquista territorial para prolongar o conflito. A confiança em um cessar-fogo é baixa devido às repetidas violações russas.

Como a Ucrânia está reagindo ao conflito com a Rússia?

A Ucrânia continua a resistir ao conflito com apoio europeu e norte-americano, apesar das negociações de paz sem sucesso.


Qual é a posição dos países da União Europeia em relação às negociações de paz?

Todos os Estados-membros da União Europeia, exceto a Hungria, afirmam que negociações relevantes devem ocorrer apenas após uma redução nas hostilidades.

Quantas rodadas de negociações ocorreram entre Ucrânia e Rússia entre 2014 e 2022?

Entre 2014 e 2022, ocorreram mais de 200 rodadas de negociação entre Ucrânia e Rússia, todas sem sucesso.


Por que a Ucrânia tem baixa confiança em um cessar-fogo com a Rússia?

A confiança da Ucrânia em um cessar-fogo é baixa devido às repetidas violações pelos russos dos acordos de cessar-fogo estabelecidos.

Últimas


