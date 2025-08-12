Ucrânia resiste apesar das negociações falhas com Rússia
Desconfiança ucraniana cresce após violações de cessar-fogo russas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Ucrânia continua a resistir no conflito contra a Rússia com apoio europeu e norte-americano, apesar do histórico de negociações de paz sem sucesso. Todos os acordos de cessar-fogo estabelecidos entre os dois países foram violados pela Rússia, conforme especialistas.
Os Estados-membros da União Europeia, exceto a Hungria, afirmam que negociações relevantes devem ocorrer apenas após uma redução nas hostilidades. Líderes do Reino Unido e Canadá apoiam a participação ucraniana nas negociações de paz, destacando que o futuro do país deve ser decidido por sua própria soberania.
Entre 2014 e 2022, ocorreram diversas rodadas de negociação entre Ucrânia e Rússia, todas sem sucesso. A Ucrânia teme que a Rússia use qualquer conquista territorial para prolongar o conflito. A confiança em um cessar-fogo é baixa devido às repetidas violações russas.
Como a Ucrânia está reagindo ao conflito com a Rússia?
A Ucrânia continua a resistir ao conflito com apoio europeu e norte-americano, apesar das negociações de paz sem sucesso.
Qual é a posição dos países da União Europeia em relação às negociações de paz?
Todos os Estados-membros da União Europeia, exceto a Hungria, afirmam que negociações relevantes devem ocorrer apenas após uma redução nas hostilidades.
Quantas rodadas de negociações ocorreram entre Ucrânia e Rússia entre 2014 e 2022?
Entre 2014 e 2022, ocorreram mais de 200 rodadas de negociação entre Ucrânia e Rússia, todas sem sucesso.
Por que a Ucrânia tem baixa confiança em um cessar-fogo com a Rússia?
A confiança da Ucrânia em um cessar-fogo é baixa devido às repetidas violações pelos russos dos acordos de cessar-fogo estabelecidos.
Veja também
Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!