UE se prepara para retaliação comercial contra tarifas dos EUA

UE acredita que deve dar sinal de força, diz analista internacional

A União Europeia está avaliando possíveis respostas às tarifas de até 30% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos europeus. A medida pode impactar significativamente o comércio transatlântico, levando o bloco econômico a considerar ações de retaliação. “Os europeus acreditam que não devem dar mole”, afirmou Vladimir Feijó, analista internacional.

Diplomatas da União Europeia discutem contramedidas que poderiam afetar serviços norte-americanos. O comissário do Comércio do bloco alertou que as novas tarifas praticamente eliminariam o comércio entre as duas regiões. Atualmente, a União Europeia possui um pacote de tarifas sobre produtos dos EUA e está analisando novas medidas para mitigar perdas.

Em abril, os europeus já haviam adotado tarifas em resposta a ações dos EUA. Na ocasião, Donald Trump pediu negociações e adiou a aplicação das tarifas, mas surpreendeu ao implementar as novas taxas em agosto. Agora, a União Europeia busca um acordo de livre comércio que evite tarifas elevadas, mas está disposta a adotar medidas de retaliação se necessário.

A disputa também pode abrir oportunidades para outros parceiros comerciais, como o Brasil, que poderiam aumentar suas exportações para o bloco europeu.

