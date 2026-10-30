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44,8 milhões de pessoas não têm renda para alimentação saudável

Um quinto da população não consegue quantidade adequada de alimentos recomendados

Conexão Record News|Do R7

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Relatório da ONU para alimentação e agricultura aponta que 44,8 milhões de brasileiros não têm renda para manter uma alimentação saudável.

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