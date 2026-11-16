A China realizou o primeiro voo tripulado de um avião comercial elétrico. Desenvolvida pela estatal chinesa Comac, a aeronave tem capacidade para transportar até 19 passageiros.



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