Casa Branca alerta que investigar governo pode ser crime
Legisladores democratas prometeram investigar ações do presidente e familiares de Trump
A Casa Branca enviou uma carta aos democratas que assumiram o Congresso em janeiro, dizendo que investigar o governo Trump pode ser considerado crime.
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