Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China ameaça impor novas tarifas em resposta à França

Relatório francês incentiva bloco a considerar taxa inédita de 30% sobre produtos chineses

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um relatório do governo francês, publicado nesta semana, incentiva a União Europeia a considerar uma tarifa inédita de 30% sobre todos os produtos chineses. A China respondeu ao afirmar que pode impor novas tarifas em produtos franceses caso a medida seja seguida.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • França
  • Tarifas
  • Vinhos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.