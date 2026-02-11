China ameaça impor novas tarifas em resposta à França

Um relatório do governo francês, publicado nesta semana, incentiva a União Europeia a considerar uma tarifa inédita de 30% sobre todos os produtos chineses. A China respondeu ao afirmar que pode impor novas tarifas em produtos franceses caso a medida seja seguida.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!