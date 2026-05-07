Lula afirma que não acredita na interferência de Trump durante eleições, passadas ou futuras

Durante a coletiva de imprensa que ocorreu após o encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira (7), o presidente brasileiro respondeu perguntas acerca da relação com o norte-americano.



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