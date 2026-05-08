Irã diz que ainda avalia a proposta dos Estados Unidos
Segundo Teerã, negociações continuam com mediação do Paquistão
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o cessar-fogo com o Irã continua em vigor. No entanto, ele advertiu sobre a possibilidade de intensificar os ataques caso Teerã não aceite um acordo rapidamente. O governo iraniano está analisando a proposta americana para encerrar as hostilidades na região.
As negociações estão sendo mediadas pelo Paquistão, enquanto confrontos militares persistem na área.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Plataforma educacional é alvo de ataque por hackers
Milhares de instituições de ensino podem ter sido afetadas
Lula afirma que em 30 dias países vão resolver tarifaço de Trump
Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se reuniram na Casa Branca, em Washington
Brasileiros consideram proteção da fauna tema importante
Pesquisa mostra que 83% da população acredita que pauta precisa de mais atenção
Presidentes Lula e Trump se reúnem na Casa Branca
Reunião foi classificada como 'visita de trabalho'; líderes tratam de diversos assuntos
Lula afirma que não acredita na interferência de Trump durante eleições, passadas ou futuras
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a relação que construiu com Donald Trump ao longo do tempo e abordou destino de terras raras
Dólar abre quinta (7) em queda e petróleo cai pelo terceiro dia consecutivo
Logo cedo, moeda norte-americana estava cotada a R$ 4,90; Brent fica abaixo dos US$ 100
Brasil bate recorde de transplante de órgãos em 2025
Foram 31 mil procedimentos, crescimento de 21% em relação a 2022
Secretário de Estado diz que proposta é "teste de utilidade" da ONU
Texto elaborado por EUA e países do Oriente Médio prevê uso da força contra o Irã
Estudo mostra que 53% das famílias raramente leem para crianças
Apenas 14% dos responsáveis fazem leitura compartilhada; média internacional é de 54%
EUA e Irã estariam mais perto do fim da guerra; veja análise
Texto de 14 pontos inclui discussões sobre estreito de Ormuz e programa nuclear iraniano
EUA e Irã estão perto de memorando para encerrar guerra
Texto de 14 pontos inclui discussões sobre estreito de Ormuz e programa nuclear iraniano
Programa para reforma de moradias populares tem juros reduzidos
Prazo de crédito foi ampliado; medida também deve aquecer setor da construção civil
Ataques matam quase 30 pessoas antes do início do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia
Bombardeios atingiram áreas residenciais dos dois países; trégua acontece em datas diferentes
Preço do petróleo cai com possível acordo entre EUA e Irã
Barril ficou mais caro com interrupção do estreito de Ormuz desde o início do conflito