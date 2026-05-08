Irã diz que ainda avalia a proposta dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o cessar-fogo com o Irã continua em vigor. No entanto, ele advertiu sobre a possibilidade de intensificar os ataques caso Teerã não aceite um acordo rapidamente. O governo iraniano está analisando a proposta americana para encerrar as hostilidades na região.

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As negociações estão sendo mediadas pelo Paquistão, enquanto confrontos militares persistem na área.