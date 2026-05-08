Proposta dos EUA pode ser vetada por China e Rússia

Os Estados Unidos estão solicitando apoio internacional para uma resolução nas Nações Unidas que exige que o Irã interrompa os ataques e a minagem do estreito de Ormuz. Diplomatas indicam que China e Rússia provavelmente vetarão a medida. A agência Reuters informa que um veto chinês pode ser embaraçoso antes da visita do presidente Donald Trump à China na próxima semana.



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