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Proposta dos EUA pode ser vetada por China e Rússia

Trump deve viajar para o país asiático e tratar da guerra com o Irã na próxima semana

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos estão solicitando apoio internacional para uma resolução nas Nações Unidas que exige que o Irã interrompa os ataques e a minagem do estreito de Ormuz. Diplomatas indicam que China e Rússia provavelmente vetarão a medida. A agência Reuters informa que um veto chinês pode ser embaraçoso antes da visita do presidente Donald Trump à China na próxima semana.

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