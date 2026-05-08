Emirados Árabes permitem passagem de petroleiros clandestinos

Com rastreadores de localização desligados para evitar ataques iranianos, os Emirados Árabes Unidos e compradores navegaram recentemente com vários petroleiros carregados de petróleo bruto pelo estreito de Ormuz.



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