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Emirados Árabes permitem passagem de petroleiros clandestinos

Tentativa é escoar petróleo retido no Golfo Pérsico pelo conflito no Oriente Médio

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Com rastreadores de localização desligados para evitar ataques iranianos, os Emirados Árabes Unidos e compradores navegaram recentemente com vários petroleiros carregados de petróleo bruto pelo estreito de Ormuz.

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