Presidentes Lula e Trump se reúnem na Casa Branca

Entre os assuntos discutidos por Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, estão a cooperação na área de segurança pública, a exploração de terras raras e minerais críticos, além de outros temas econômicos de interesse dos dois países. Leonardo Trevisan analisa.



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