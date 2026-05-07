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Presidentes Lula e Trump se reúnem na Casa Branca

Reunião foi classificada como 'visita de trabalho'; líderes tratam de diversos assuntos

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Entre os assuntos discutidos por Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, estão a cooperação na área de segurança pública, a exploração de terras raras e minerais críticos, além de outros temas econômicos de interesse dos dois países. Leonardo Trevisan analisa.

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