Putin estaria pronto para conversar com a União Europeia
Presidente do Conselho Europeu disse acreditar em potencial para negociação
O Kremlin anunciou que o presidente russo, Vladimir Putin, está aberto a negociações com líderes europeus. A declaração segue uma reportagem sobre os preparativos da União Europeia para possíveis conversas. A União Europeia busca alternativas após frustrações em negociações lideradas pelos Estados Unidos.
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