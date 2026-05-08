Putin estaria pronto para conversar com a União Europeia

O Kremlin anunciou que o presidente russo, Vladimir Putin, está aberto a negociações com líderes europeus. A declaração segue uma reportagem sobre os preparativos da União Europeia para possíveis conversas. A União Europeia busca alternativas após frustrações em negociações lideradas pelos Estados Unidos.



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