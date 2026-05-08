Plataforma educacional é alvo de ataque por hackers

A plataforma educacional Canvas, usada em Harvard e em outras universidades, foi derrubada por hackers nesta quinta-feira (7). O sistema é usado para gerenciar notas, materiais de aulas, entre outras coisas.



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