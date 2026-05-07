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Brasileiros consideram proteção da fauna tema importante

Pesquisa mostra que 83% da população acredita que pauta precisa de mais atenção

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Segundo pesquisa do Instituto Vida Livre, em parceria com a Quaest, 83% dos brasileiros consideram que a sociedade precisa dar mais atenção aos animais silvestres.

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