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Rússia e Ucrânia trocam acusações de violação de cessar-fogo

Países do Leste Europeu ainda realizam ataques sem indícios para o fim do conflito

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Tanto a Rússia quanto a Ucrânia alegam violações em tratado de cessar-fogo às vésperas de tradicional desfile militar realizado em Moscou.

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