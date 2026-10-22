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China e Rússia condenam interferências externas destrutivas na Eurásia

Comunicado afirma que Pequim apoia Moscou e se opõe a interferências em assuntos internos

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A China e a Rússia emitiram um comunicado conjunto alertando para interferências externas destrutivas na Eurásia.

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