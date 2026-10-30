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Conselho do FGTS aprova R$ 144,5 bi previstos para 2027

Orçamento de 2026 foi mantido para o ano que vem e deve contemplar subsídios e financiamentos

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O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou R$ 169 bilhões para investimentos em 2027, com R$ 144,5 bilhões destinados à habitação.

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