Conselho do FGTS aprova R$ 144,5 bi previstos para 2027

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou R$ 169 bilhões para investimentos em 2027, com R$ 144,5 bilhões destinados à habitação.



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