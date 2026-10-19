Coreia do Norte alerta para 'situação grave' com o Sul

A liderança norte-coreana emitiu um alerta sobre a situação crítica na fronteira com a Coreia do Sul. Kim Yo-jong destacou que o comportamento dos militares sul-coreanos tem agravado as tensões na região. Ela mencionou tiros de advertência disparados pela Coreia do Sul e descreveu como uma "farsa" os relatos de explosão de minas. Em resposta ao aumento das atenções internacionais, o regime intensificou seus testes armamentistas nos últimos dias.



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