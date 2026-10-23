Coreia do Sul propõe diálogos militares com o Norte

A Coreia do Sul propôs diálogos militares com a Coreia do Norte após uma explosão na zona desmilitarizada que feriu três soldados sul-coreanos. O objetivo é discutir a localização da linha de demarcação militar e restabelecer canais de comunicação para prevenir confrontos acidentais.



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