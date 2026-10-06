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Donald Trump diz que eleição no Brasil será 'muito acirrada'

Secretário de Estado afirmou que EUA acompanham de perto disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como uma grande vitória a passagem de Bolsonaro para o segundo turno das eleições brasileiras.
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