Donald Trump teria barrado plano israelense de ataque

Fontes revelaram ao jornal Financial Times que Donald Trump impediu planos israelenses de atacar o Irã. Segundo o The New York Times, militares dos EUA e Israel planejavam retomar ações após as eleições de meio de mandato.



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