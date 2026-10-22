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Donald Trump teria barrado plano israelense de ataque

Segundo fontes, ofensiva seria a mais intensa desde o começo do conflito, em fevereiro

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Fontes revelaram ao jornal Financial Times que Donald Trump impediu planos israelenses de atacar o Irã. Segundo o The New York Times, militares dos EUA e Israel planejavam retomar ações após as eleições de meio de mandato.

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