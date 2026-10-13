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Entenda como ondas de calor podem encarecer a conta de luz

Em 45 anos, consumo energético no país cresceu mais de seis vezes

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O aumento das temperaturas devido ao fenômeno El Niño tem elevado o consumo de energia elétrica no Brasil.

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